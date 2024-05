Nuovi lavori per il campo Dal Dan.

Sulla pista del campo Dal Dan di Paderno, una volta semplicemente “camposcuola”, calzarono le prime scarpette chiodate nomi come quelli di Enzo Del Forno, Donatella Bulfoni, Paolo Casarsa, Alessandro Talotti. Ora la pista non è più rossa, ma di un bell’azzurro acceso e attende finalmente nuovi record degli atleti di casa.

L’amministrazione comunale, dopo aver portato a compimento la riqualificazione della pista e delle pedane, ha approvato un ulteriore progetto per dare una veste contemporanea anche al resto dell’impianto. L’ampio programma messo a punto dal Comune riguarderà gli spazi e le strutture accessorie alla pista, un impianto sportivo fondamentale per la comunità e per gli atleti, circa un migliaio, della città. Il valore completo dell’opera si avvicina ai 250.000 euro, dei quali circa 186.000 già ottenuti grazie alla partecipazione andata a buon fine ad un bando promosso dalla Regione.

Il progetto.

L’obiettivo è quello di riqualificare e modernizzare il “camposcuola”, rendendo gli spazi non solo più nuovi e funzionali, ma anche pienamente accessibili. Saranno riutilizzati spazi precedentemente abbandonati, migliorando le strutture esistenti e rigenerando le tribune e gli spazi comuni. Il piano prevede inoltre di poter garantire l’accessibilità a tutti gli utenti delle due pedane per i lanci più vicine agli spogliatoi.

L’intervento più importante riguarderà l’area degli spogliatoi e della ex casa del custode, dove al momento gli spazi non sono rispondenti alle norme più recenti. Gli spogliatoi saranno ristrutturati e all’interno della casa del custode troverà spazio una moderna palestra per la preparazione fisica e una accogliente infermeria. Inoltre nel locale di segreteria sarà realizzato un nuovo ufficio amministrativo.

Inoltre, verranno migliorati i servizi per i giudici di gara che lavoreranno all’interno di un ufficio ristrutturato attiguo alla pista. Anche il pubblico potrà seguire le competizioni da una nuova tribuna: l’area sarà sottoposta a manutenzione straordinaria e sarà sostituita la recinzione perimetrale dell’impianto sportivo per garantire sicurezza e funzionalità.

Verranno realizzati nuovi percorsi pavimentati per facilitare l’accesso agli spazi dell’attività sportiva, in particolare alle pedane per il lancio del disco e del peso, garantendo l’accessibilità a tutti gli atleti, inclusi quelli paralimpici.

Il totale degli investimenti previsti ammonta a 250.000 euro, inclusi i lavori e le spese per la sicurezza e tecniche. La timeline del progetto prevede l’affidamento dei lavori entro ottobre 2024, con una conclusione prevista entro 24 mesi dall’inizio dei lavori.