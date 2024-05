Il Mercoledì del Placement sarà dedicato all’area umanistica.

ArtistiAssociati, Associazione Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, Civici Musei di Udine (Comune di Udine), CSS Teatro Stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, ERPAC Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Pordenonelegge.it, Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia: sono le realtà partecipanti al Mercoledì del Placement dell’Università di Udine in programma il 15 maggio, dalle 13.30, a Palazzo Antonini (via Petracco 8, Udine).

Il nuovo appuntamento, riguardante il Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale (Dium), è stato presentato ieri a Palazzo Caiselli dal rettore Roberto Pinton e dal delegato dell’Ateneo al Placement e ai rapporti con le imprese, Marco Sartor, alla presenza anche della direttrice del Dium, Linda Borean. Un’iniziativa dedicata a studenti, laureandi e laureati dell’Università di Udine, organizzata in collaborazione con la Fondazione Friuli e l’agenzia per il lavoro Umana.

Mercoledì 15, nella sala Gusmani e nell’aula studio di Palazzo Antonini, gli iscritti avranno l’occasione di ascoltare le presentazioni e di sostenere colloqui: numerose le posizioni aperte, tra stage, tirocini, bandi di concorso e profili lavorativi vari. All’evento parteciperà anche l’agenzia per il lavoro Umana che, oltre a presentare a sua volta varie opportunità lavorative, fornirà un servizio di supporto e orientamento.

Il programma della giornata

L’appuntamento sarà avviato alle 13.30 dalle operazioni di accreditamento presso lo stand di Umana. Alle 14.15, spazio ai saluti istituzionali e alle presentazioni delle realtà partecipanti e, alle 14.45, al seminario “Personal Branding: promuovere sé stessi per una corretta immagine professionale”, a cura di Umana. Dalle 15.15, infine, si terranno i colloqui ai desk. Per partecipare all’evento, studenti, laureandi e laureati dell’Ateneo potranno accreditarsi attraverso l’apposito modulo on-line disponibile sul sito dell’Università, nella sezione careercenter. Il 15 maggio sarà comunque possibile iscriversi sul posto.

Un’opportunità per avvicinare i giovani al mondo del lavoro.

“Con questo nuovo Mercoledì del Placement, il quarto dall’inizio dell’anno – commenta il rettore Roberto Pinton – prosegue l’impegno dell’Università di Udine nell’offrire ai suoi studenti e laureati opportunità concrete di inserimento lavorativo e nello sviluppare e valorizzare i percorsi formativi, alla luce anche delle necessità, in termini di competenze e risorse umane, delle realtà del territorio”.

“L’obiettivo dell’iniziativa – sottolinea il delegato Marco Sartor – è offrire a studenti e laureati un servizio di accompagnamento nel mercato del lavoro sempre più vicino ai diversi profili che il nostro Ateneo forma: non a caso, per questo 2024, si è deciso di organizzare gli incontri in forma “itinerante”, valorizzando i singoli dipartimenti”.

“Un’iniziativa – fa presente la direttrice del Dium Linda Borean – molto importante per gli studenti dei corsi di studio del Dipartimento, che avranno la possibilità di conoscere ed entrare in contatto con alcune delle più rilevanti realtà istituzionali e professionali operanti nel territorio regionale nell’ambito della valorizzazione, conservazione, tutela, promozione, comunicazione e divulgazione del patrimonio culturale”.