Bomba inesplosa sul Monte Freikofel a Paluzza.

Il Terzo Guastatori di Udine oggi è intervenuto a Passo Cavallo, sul Monte Freikofel nel territorio di Paluzza, per neutralizzare una bomba inesplosa che era stata segnalata da un escursionista.

Si tratta di una granata di artiglieria calibro 15, di origine austroungarica, risalente al primo conflitto mondiale. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione. L’ordigno è stato messo in sicurezza e successivamente distrutto. La zona è stata poi bonificata.

Gli esperti ricordano a chiunque dovesse imbattersi in oggetti che per forme e dimensione possano richiamare un ordigno esplosivo o parti di esso, che questi manufatti possono essere molto pericolosi e pertanto non devono essere toccati o manomessi in alcun modo, ma ne va denunciato immediatamente il ritrovamento.