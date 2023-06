Zip Line al Fun Park dell’Angelo a Tarvisio.

Il Friuli offre un’occasione in più per testare la propria voglia di avventura e sfidare il proprio coraggio: domani, primo luglio, sarà infatti inaugurata ufficialmente dalle autorità la nuova zip line a Tarvisio nell’area Fun Park dell’Angelo.

La zip line è un lungo cavo d’acciaio sospeso a centinaia di metri da terra che collega due punti di altezze diverse: grazie ad una carrucola a cui ci si assicura tramite un’imbragatura, consente di “volare” sfruttando la forza di gravità. Nella nostra regione, è un brivido che si può provare anche a Sauris, dove si trova la zip line sopra un lago più lunga d’Europa.

Ora, per gli amanti dell’adrenalina ce ne sarà un’altra grazie agli investimenti sul Tarvisiano fatti dalla Regione: il nuovo percorso dovrebbe essere meno da “brividi” rispetto a quello di Sauris con atterraggio previsto nella piana dell’Angelo. In quell’area, tra l’altro sono già stati realizzati il Fun Park per i bambini e il Bike Park, con percorsi di varia difficoltà dedicati alle bici.