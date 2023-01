L’uomo è stato arrestato in Fvg

La moglie lo ha cacciato perché era sempre ubriaco e lui ha fondato la porta di casa per rientrare e trovare altro da bere. L’uomo, un romeno, è stato arrestato in Fvg.

Il 47enne, infatti, era costretto a rimanere in casa perché in detenzione domiciliare, e la compagna, che invece lavora, lo ritrovava sempre ubriaco. Le tensioni quindi si sono fatte più acute giorno dopo giorno, finché al culmine di un litigio, la donna è riuscita a sbatterlo fuori di casa. Accecato dai fumi dell’alcol più che dall’ira, l’uomo ha però trovato un palo di legno di due metri e lo ha usato come ariete per sfondare la porta e ritornare a farsi strada verso il frigorifero.

La donna, sentendosi minacciata, ha quindi chiamato i Carabinieri, ma prima del loro arrivo l’uomo è scappato, cadendo, per la legge italiana, nel reato di evasione. La sua fuga si è interrotta grazie al controllo della Radiomobile di Aurisina, impegnata con le pattuglie dei Carabinieri di Basovizza e di Prosecco in un servizio di retrovalico.

I militari hanno accertato che il 47enne romeno è ricercato per un mandato di cattura emesso nel 2021 dalla Procura della Repubblica di Padova, dovendo scontare 8 mesi di reclusione per evasione. Così l’equipaggio della Radiomobile di Aurisina lo ha arrestato e portato al carcere del Coroneo a Trieste.