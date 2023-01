La nuova linea 14 a Udine usa solo bus elettrici

E’ la prima linea di trasporto pubblico locale completamente green: si tratta della linea 14, la nuova circolare del centro storico di Udine che viaggia su bus interamente elettrici.

La nuova tratta è stata inaugurata stamattina dal sindaco Pietro Fontanini e dal vicesindaco Loris Michelini. Il servizio seguirà un percorso di circa 7 chilometri per portare gli utenti a ridosso dell’area pedonale e della ztl del centro. Si parte da viale Europa Unita, fronte stazione ferroviaria, per passare in via Caterina Percoto, via Crispi, piazza Garibaldi e continuare in via del Gelso e via Poscolle, via Marco Volpe, via G. Micesio e, dopo piazzale Diacono, ridiscendere verso il centro percorrendo via Lazzaro Moro, via F. Mantica, via G. Mazzini, via Palladio, piazza S. Cristoforo (provvisoriamente in via Petracco a causa del cantiere di Palazzo Antonini Maseri); il bus prenderà poi via Gemona, piazzale Osoppo, viale della Vittoria, via Diaz, piazzale Oberdan, viale Trieste, via Alfieri, via Trento, via Treppo per entrare in centro lungo via D. Manin e proseguire per via Vittorio Veneto, via Aquileia, piazzale D’Annunzio e di nuovo viale Europa Unita. Le fermate accessibili alle persone con disabilità motoria sono 13.

La navetta avrà una frequenza di 15 minuti e sarà operativa nei giorni feriali dal lunedì al sabato, nella fascia oraria dalle 09 di mattina alle 8 di sera.

Per la nuova tratta predisposta da Arriva Udine e dal Comune di Udine, sono stati acquistati tre bus elettrici finanziati dalla Regione Fvg attraverso i fondi del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr. Ogni mezzo offre 52 posti, di cui 21 a sedere, oltre alla postazione per le persone con disabilità motoria. I mezzi sono inoltre dotati di pedana e postazione per le persone con disabilità motoria in sedia a rotelle, Wi-Fi di bordo con connessione protetta, prese USB a disposizione dei passeggeri.