Cade dalla seggiovia e fa un volo di 4 metri: bambina di 8 anni in ospedale

Brutto incidente nel comprensorio sciistico di Piancavallo, dove una bambina di otto anni è scivolata dalla seggiovia Sauc-Budoia. La giovane sciatrice stava seguendo una lezione di sci insieme al suo maestro e ad altri due bambini. La seggiovia era in movimento quando, per ragioni ancora da chiarire, la piccola ha iniziato a scivolare. La prontezza d‘intervento del maestro di sci è stata fondamentale per prevenire conseguenze più gravi: ha afferrato la bambina per un braccio, cercando di tenerla.

Il personale di gestione dell’impianto, accortosi della situazione critica, ha immediatamente fermato la seggiovia. Nel frattempo, un operatore dei soccorsi e un altro maestro di sci sono intervenuti per assistere la bambina. Vedendola sospesa nel vuoto, si sono posizionati sotto il punto in cui stava per cadere. Nonostante gli sforzi, la bambina è caduta da un’altezza di circa quattro metri. Fortunatamente, un operatore è riuscito ad attutire parzialmente la caduta, cercando di afferrarla al meglio delle sue capacità.