La tragedia di Spilimbergo, ecco chi è la giovanissima vittima

Chiara Bassutti, 26 anni, è la giovanissima vittima del drammatico incidente di Spilimbergo.

Si chiamava Chiara Bassutti, aveva solo 26 anni, e abitava proprio a Spilimbergo: è lei la giovanissima vittima del terribile incidente stradale accaduto nella serata di ieri, venerdì 3 maggio, a Istrago di Spilimbergo, sulla regionale 464. L’auto condotta dalla ragazza è finita nel fossato a bordo strada dopo lo scontro con un’altra auto, guidata da una donna di Spilimbergo, classe 1951, che viaggiava con la figlia disabile di 44 anni. Le due donne se la sarebbero cavata con ferite di poco conto.

Per Chiara, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, nonostante i tempestivi soccorsi. La giovane spilimberghese, classe 1998, era conosciuta da tutti in paese. Impegnata nel sociale, dopo gli studi aveva trovato impiego come bartender e come consulente fiscale. Il suo impegno l’aveva portata in passato anche a candidarsi al consiglio comunale di Spilimbergo, ed era inserita anche nel mondo degli scout.

Nel frattempo la dinamica dell’incidente che ha portato alla tragica fine di Chiara Bassutti è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione le due auto si sarebbero scontrate frontalmente, per cause però ancora da accertare.