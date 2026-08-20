Cane cade nel canale dell’ex centrale a Malnisio, i Vigili del Fuoco salvano Yuma

Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, 20 agosto, a Malnisio, nel comune di Montereale Valcellina, per soccorrere un cane finito accidentalmente nel canale di scolo dell’ex centrale idroelettrica. L’allarme è scattato intorno alle 11.45. Il cane, di nome Yuma, era caduto all’interno del canale e, a causa della forte pendenza delle sponde, non riusciva più a risalire autonomamente.

I soccorritori si calano nel canale

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maniago. Dopo aver raggiunto l’area, i soccorritori si sono calati all’interno del canale e sono riusciti ad avvicinare l’animale, recuperandolo senza conseguenze.



Una volta riportata in sicurezza fuori dal canale, Yuma è stata affidata alla sua proprietaria, mettendo così fine nel migliore dei modi all’intervento. L’operazione si è conclusa intorno alle 12.15, dopo circa mezz’ora.