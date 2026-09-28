Bruno Valent

28 Settembre 2026

Foto di Giacomo Attuente

di Giacomo Attuente

di 69 anni

É mancato all’affetto dei suoi cari Bruno Valent. Ne danno il triste annuncio il figlio Mattia con Anna, la sorella Diana, i cognati, i nipoti unitamente ai parenti tutti.

Per volontà del caro Bruno, lo saluteremo  mercoledì 30 settembre alle ore 17:30 presso la Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.
Orario visite:  mercoledì  10:30  –  17:30.

Seguirà la cremazione.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno, in qualsiasi modo, onorarne la cara memoria.

GEMONA DEL FRIULI, 26 Settembre 2026

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