di 69 anni
É mancato all’affetto dei suoi cari Bruno Valent. Ne danno il triste annuncio il figlio Mattia con Anna, la sorella Diana, i cognati, i nipoti unitamente ai parenti tutti.
Per volontà del caro Bruno, lo saluteremo mercoledì 30 settembre alle ore 17:30 presso la Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.
Orario visite: mercoledì 10:30 – 17:30.
Seguirà la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno, in qualsiasi modo, onorarne la cara memoria.
GEMONA DEL FRIULI, 26 Settembre 2026