Un 25enne ha rapinato l’uomo che gli ha fatto l’elemosina.

Ha convinto un passante a fargli l’elemosina, in Borgo Stazione a Udine, ma non gli è bastato: subito dopo, infatti, gli ha detto “Non mi importa di finire in galera, dammi il taccuino” e lo ha rapinato, portandogli via 55 euro e qualche biglietto dell’autobus.

Qualche giorno dopo, ci ha riprovato, assieme ad altri prendendo di mira un altro malcapitato, minacciandolo con un taglierino; questa volta, però, il passante ha opposto resistenza, rimanendo ferito alla spalla. I fatti risalgono a maggio 2023 e ieri, lunedì 5 febbraio, il Gup di Udine Roberta Paviotti ha condannato il 25enne pakistano a 3 anni e 8 mesi di reclusione.