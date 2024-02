Concorso di musetti a Pradamano.

Forse non tutti lo sanno, ma anche in Friuli (e non solo in Veneto) c’è un concorso di musetti. D’altronde, non poteva mancare nella nostra regione una gara che coinvolgesse uno dei più diffusi e tradizionali piatti della cucina invernale locale.

A organizzarla è la Confraternite dal Muset, nata nel 2016, che ha sede alla Frasca Dai Spadons di Pradamano. Dopo alcuni anni di interruzione, quest’anno l’evento riprende e proprio lì si svolgerà l’edizione 2024 della competizione per eleggere il Master Muset dell’anno. L’appuntamento per appassionati e curiosi è per venerdì 23 febbraio: a decidere quale sarà il miglior musetto artigianale sarà proprio il pubblico.