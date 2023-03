Ciclista travolto da un’auto sulla regionale 356 a Noax.

Ciclista travolto da un’auto sulla regionale, è grave all’ospedale. Un uomo è stato soccorso nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato lungo la regionale 356, a Noax, nel territorio del comune di Corno di Rosazzo, nel tratto compreso tra Noax e Spessa di Cividale del Friuli.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati i carabinieri), mentre pedalava in sella a una bicicletta è stato travolto da una auto, sbalzato per circa 20 metri, rovinando malamente a terra. Immediata la richiesta di aiuto con una chiamata al Numero unico di emergenza Nue112: gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Cormons e l’elisoccorso.

L’uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico ed è stato trasportato in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni.