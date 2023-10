Il 27enne iracheno ha colpito al volto col taglierino un connazionale, a Trieste.

Nella serata del 4 ottobre 2023 i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trieste hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino iracheno per lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere (un taglierino), reato aggravato dall’aver agito per futili motivi.

L’uomo, A.Z., classe 96 e domiciliato a Trieste, intorno alle 18 del 4 ottobre scorso si trovava in via S. Anastasio dove, per futili motivi, ha iniziato una violenta discussione con un connazionale, sfociata poi nell’aggressione con l’utilizzo di un taglierino professionale, che ha causato ferite al volto e ad un occhio della controparte, classe 1992, residente anch’egli a Trieste.

Alla lite ha assistito un ufficiale dell’Esercito che stava passando sulla via e ha informato il numero unico di emergenza. Una pattuglia del locale Radiomobile in servizio in zona è arrivata mentre la colluttazione era ancora in corso. Entrambi gli stranieri hanno riportato ferite e sono stati curati al Pronto Soccorso di Cattinara. L’aggressore è stato dichiarato in stato di arresto. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’atto e disposto gli arresti domiciliari del colpevole.