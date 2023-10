Furto a Sedilis di Tarcento.

Ennesimo furto in una abitazione privata: questa volta è accaduto a Sedilis, frazione di Tarcento. I ladri, forse approfittando di una casa isolata e priva di allarme, sono riusciti a forzare la porta d’ingresso. Una volta dentro si sono dati da fare per cercare i preziosi e hanno trovato gioielli in oro e 400 euro in contanti. Il bottino complessivo è “importante”: ammonta a ben 12.400 euro; sul fatto indagano i carabinieri.