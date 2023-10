Fedriga alla Casa Bianca, ricevuto dalla First Lady Jill Biden

Jill Biden ha accolto Fedriga alla Casa Bianca.

Dopo il suo arrivo a Washington, il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga è stato ricevuto alla Casa Bianca dalla First Lady Jill Biden. Il governatore, infatti, ha partecipato a un ricevimento nella residenza presidenziale Usa organizzato in occasione dell’Italian American Heritage Month, il mese dedicato alle celebrazioni di eventi all’insegna dell’amicizia tra i due popoli.

“E’ un grande onore essere ricevuti alla Casa Bianca – ha detto Fedriga -. Un sentito grazie a Jill Biden per le belle parole sul forte legame tra Italia e Stati Uniti e sulle molte opportunità, non soltanto economiche, che si stanno sviluppando tra i due Paesi”.

Fedriga è da giovedì ieri negli Stati Uniti per una missione istituzionale di alcuni giorni. Il viaggio prevede due tappe, la prima a Washington e la seconda a New York. Dapprima il governatore parteciperà al secondo meeting annuale del Transatlntic Investment Committee (Tic), un incontro per approfondire le opportunità di relationship e di co-investimenti tra gli Usa e le regioni italiane.

Seguirà un incontro con l’ambasciatrice italiana negli Stati Uniti, Mariangela Zappia e successivamente, un summit con i vertici dell’Eni negli Usa. Nei prossimi giorni il governatore del Friuli Venezia Giulia parteciperà al galà in occasione del 48° Anniversario del National Italian American Foundation (Niaf).

Sempre a Washington, l’agenda del viaggio di Fedriga prevede per l’inizio della prossima settimana un incontro al Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti d’America. Prima di lasciare la capitale Fedriga incontrerà anche l’ambasciatore della Repubblica di Slovenia negli Usa, Iztok Mirosic.

La fitta agenda di incontri si concluderà poi con lo spostamento a New York, dove il massimo esponente della Giunta regionale incontrerà l’ambasciatore Maurizio Massari nel palazzo delle Nazioni Unite. Previsti, inoltre, sempre a New York, incontri bilaterali con alcune importanti imprese multinazionali che hanno sede anche in Friuli Venezia Giulia e che negli ultimi anni hanno sviluppato intensi rapporti economici con gli Stati Uniti.