Colpite da una scarica elettrica in bagno, soccorse due donne

Due donne sono state soccorse questa mattina dopo essere state colpite da una scarica elettrica mentre si trovavano nella stanza da bagno. È successo in una abitazione a Mossa.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala di primo livello hanno transitato puntualmente la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto due ambulanze e una automedica. Hanno attivato le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco per quanto di competenza.

Le due donne, una delle quali anziana, sono state prese in carico dal personale medico infermieristico e trasportate la prima in codice verde e la seconda in codice giallo all’ospedale di Gorizia.