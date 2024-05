Il centro storico diventa un giardino fiorito: torna San Daniele Sboccia

Torna la manifestazione San Daniele Sboccia.

Un fine settimana tra i colori e i profumi della primavera, che trasformeranno ancora una volta il centro della cittadina collinare in un bellissimo giardino fiorito: arriva infatti la quarta edizione di San Daniele Sboccia, la mostra mercato florovivaistica organizzata dalla Pro San Daniele.

Sabato 4 e domenica 5 maggio, le vie della cittadina si riempiranno di fiori e piante, grazie agli stand degli espositori. Non mancheranno poi bancarelle a tema, approfondimenti sulla flora, ma anche musica e aperitivi “primaverili”.

Il programma completo.

Sabato 4 maggio

Ore 10 Apertura degli stand di fiori e piante e del mercatino hobbisti (centro storico)

Ore 10 Pedalata floreale gratuita alla scoperta dei dintorni di San Daniele (ritrovo in via Roma alle 9.30, casco obbligatorio, possibilità di noleggiare e-bike presso il Consorzio We Like Bike)

Ore 10.30 Letture per bambini dai 3 ai 7 anni e, a seguire, Caccia al Fiore (Biblioteca Guarneriana)

Ore 15 Visita guidata all’antica Biblioteca Guarneriana (prenotazione obbligatoria all’Ufficio Turistico Pro San Daniele)

Ore 15.30 Esibizione Tamburi e Sbandieratori Gruppo Lupi Feritas di Valvasone (anche alle 17.30)

Ore 16 Scopriamo il mondo delle api (parco del Castello)

Ore 17 Presentazione del volume Il Tempo delle erbacce, piccolo trattato di filosofia agreste di Stefano Montello – Sala Consiliare

Ore 18 Aperitivo in Musica – Happy Flowers Mr Crack Dj (Urban Stage)

Ore 19 Chiusura stand e mercatino hobbisti

Domenica 5 maggio

Ore 9 Apertura mostra orchidee (Centro Storico, via Garibaldi)

Ore 9 Apertura Mostra “Primavera e dintorni” a cura del Circolo Fotografico E. Battigelli

Ore 9.30 Conoscere il lago e i suoi dintorni (escursione guidata gratuita) Ore 10 Apertura Stand fiori e piante e mercatino hobbisti

Ore 10.30 Convegno sul latte d’Asina a cura dell’Azienda Agricola “Gli Asini di Manute”

Dalle ore 10.30 alle ore 14.30 addestratori cinofili dell’Enci a disposizione per consigli sul comportamento ed educazione del cane – Centro Storico

Ore 11 Visita guidata alla Biblioteca Guarneriana con prenotazione obbligatoria (anche alle 15)



Dalle ore 13.00 alle ore 14.30 Iscrizioni aperte per il Campionato Fashion Dog Show, esposizione cinofila amatoriale – Centro Storico

Ore 14 Premiazione contest fotografico Dog Show

Ore 14.30 Campionato Fashion Dog Show, sfilata star a 4 zampe e premiazioni categorie

Ore 15 Prendiamoci cura delle nostre orchidee, corso gratuito di coltivazione, rinvaso e mantenimento a cura dell’ACO

Ore 16.30 “Incanto d’erba …e urgenza” documentario per la tutela dei prati stabili (Sala Consiliare)

Ore 18 Aperitivo in Musica – Happy Flowers – The Overlook (Urban Stage)

Ore 19 Chiusura stand e mercatino.