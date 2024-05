Incendio in un garage a Cordenons.

Poco prima delle 16 di oggi, 3 maggio 2024, i vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti con un’autopompa, due autobotti, un’autoscala e il funzionario di guardia per l’incendio di una casetta monofamiliare a Cordenons.

Giunti sul posto i pompieri hanno constatato che ad andare a fuoco era il garage sottostante l’abitazione e all’esterno del locale in fiamme c’erano due ragazzi, uno minorenne, apparentemente incolume, e uno maggiorenne che presentava evidenti ustioni. Una parte dei vigili del fuoco ha quindi iniziato le operazioni di spegnimento mentre altri soccorrevano i due ragazzi e si prendevano cura di loro fino all’arrivo del personale sanitario.

Giunti sul posto i sanitari hanno preso in carico i due giovani e quello ferito è stato elitrasportato all’ospedale. Le operazioni messe in atto dai pompieri hanno scongiurato che le fiamme si propagassero dal garage all’alloggio soprastante; terminate le operazioni di spegnimento le squadre hanno iniziato la bonifica delle parti incendiate e la messa in sicurezza di tutta la casetta. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio, lo stabile è stato dichiarato momentaneamente inagibile. Sul posto, per quanto di competenza, Polizia di Stato.