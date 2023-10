Il giovane è stato trovato con un coltello di 22 centimetri.

Il personale della Squadra Volante del Commissariato di Tolmezzo durante gli ormai regolari controlli presso la locale autostazione nella giornata di ieri verso le 17,30 ha sequestrato ad un giovane cittadino italiano del tolmezzino un coltello di oltre 22 cm per il quale il ragazzo non ha saputo dare giustificazione.

Nello specifico, pattugliando con attenzione la zona della stazione e le immediate vicinanze, i poliziotti del Commissariato hanno notato un giovane poi risultato cittadino italiano di circa vent’anni e residente in zona, con un atteggiamento sospetto presso la biglietteria. Gli agenti hanno perciò ritenuto di procedere all’identificazione e sottoposto a controllo accurato il giovane.

Il controllo dava esito positivo in quanto gli operatori di Polizia gli trovavano addosso un coltello della lunghezza di oltre 22 centimetri.

A quel punto si rendeva necessario accompagnare il ragazzo presso il commissariato di Tolmezzo per procedere agli atti di rito che hanno portato alla denuncia per porto di oggetto atto ad offendere senza giustificato motivo nonché al sequestrato del coltello che è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Resta alta l’attenzione della Polizia di Stato del Commissariato di Tolmezzo per questa zona della città che è oggetto di numerosi e costanti controlli.