Donna rincasa di notte e trova una persona incappucciata in giardino

Paura a Basaldella, avvocata trova un uomo incappucciato nascosto in giardino.

Avvocata di Udine rincasa di notte e trova un uomo incappucciato in giardino. Le cose, secondo quanto ricostruito, sarebbero andate così. Sono circa le 00.10 di sabato, quando la donna rientra a casa a Basaldella, dopo un addio al nubilato, nella nuova lottizzazione di via del Molino. Entrando dal cancello dell’abitazione, si accorge della presenza di un uomo incappucciato e vestito di scuro, che subito dopo sparisce verso la campagna.

A quel punto, comprensibilmente impaurita, si mette in contatto con il fratello, un professionista udinese e carabiniere ausiliario in congedo che immediatamente attiva i carabinieri. Sul posto giunge tempestivamente una pattuglia che raccoglie le prime informazioni.

Iniziano le ricerche nelle vicine campagne. Il fratello dell’avvocata imbocca una strada secondaria e dissestata e a un certo punto trova un uomo, incappucciato, con un cappellino e vestito di nero. I carabinieri prendono in consegna il soggetto, cercano un eventuale complice ma senza riuscire a trovarlo. Il soggetto viene a quel punto portato in caserma per i necessari controlli.