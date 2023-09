Il parcheggio del Ricreatorio di Cividale sarà a pagamento.

Il parcheggio del Ricreatorio di Cividale diventa a pagamento. Il Comune segnala infatti che il piazzale del Ricreatorio sarà chiuso per lavori dal 19 al 23 settembre come da ordinanza del Comando della polizia locale della Comunità del Friuli Orientale che prevede, nello specifico, la “temporanea sospensione della circolazione e l’istituzione temporanea del divieto di sosta dal giorno 19 al 23 settembre e comunque solamente per il tempo strettamente necessario ad effettuare le lavorazioni previste giornalmente dalle ore 00.00 alle ore 24.00″.

Si tratta di lavori per la realizzazione dell’aiuola spartitraffico prevista all’ingresso del parcheggio e approvati dalla giunta di Cividale del Friuli con la quale viene autorizzata la società SSM spa di Udine a realizzare, attrezzare e gestire l’area di sosta del piazzale del Ricreatorio. Che diventa così a pagamento.

“Accesso a barriera”.

L’assessore alla Viabilità Davide Cantarutti spiega che “la giunta ha deliberato di convertire l’area di sosta a parcheggio a pagamento con installazione di un sistema di controllo accessi a barriera, l’eliminazione degli stalli per motocicli e lo spostamento dei posti auto riservati a persone diversamente abili all’esterno dell’area, su strada pubblica”.

“E’ stato scelto – prosegue Cantarutti – un sistema di controllo accessi a barriera, con solo pagamenti elettronici (bancomat, carte di credito, card prepagate, app mobile parking in uso nelle gestioni SSM). Per un costante presidio e la corretta sorveglianza SSM spa installerà, a completamento dell’allestimento dell’area, un sistema di videosorveglianza di sicurezza dotato di cinque apparati telecamera su pali luce esistenti e una unità di registrazione per una maggiore sicurezza di chi utilizzerà l’area. La fruizione del parcheggio sarà ad un costo più basso delle altre aree a pagamento del nostro territorio comunale”.