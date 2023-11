Donna trovata morta in casa a Meduno, cosa è successo

Donna trovata morta in casa a Meduno, il marito agonizzante.

Una donna è stata trovata morta nella sua casa di Meduno, in via Mizzeri, nel primo pomeriggio di oggi 9 novembre, mentre suo marito è stato rinvenuto agonizzante nella stessa abitazione: la vittima è Liliana Del Din, l’uomo Pasquale Tamai, entrambi di 82 anni.

Il corpo dell’anziana era in cucina e presentava lesioni traumatiche mentre il consorte in salotto. Le ricostruzioni dei carabinieri hanno escluso il coinvolgimento di terzi. Se all’inizio, tra le varie ipotesi, si era pensato ad un possibile omicidio-suicidio, ora si fa strada quella della doppia fatalità.

La donna, infatti, potrebbe essere morta per una caduta accidentale mentre l’uomo sarebbe stato colto da malore, forse dopo aver visto quanto era capitato alla moglie. La morte della signora risalirebbe a 18-24 ore prima del ritrovamento. Tamai è stato portato in ospedale a Pordenone in condizioni gravi. Sul posto anche il pubblico ministero Federica Urban e il medico legale; la casa è stata posta sotto sequestro per gli accertamenti mentre sul corpo della donna sarà condotta un’autopsia per fare chiarezza sull’origine delle lesioni.