Giallo a Meduno: trovata morta una donna, ferito gravemente il marito

Donna trovata morta a Meduno.

Giallo a Meduno dove una donna di 82 anni è stata trovata senza vita nel primo pomeriggio, all’interno della sua abitazione in via Mizzeri nella frazione di Sottomonte. Il corpo della donna è stato rinvenuto in cucina e secondo le prime informazioni presentava lesioni traumatiche.

Nella stessa abitazione, il marito, anche lui 82enne, è stato trovato in gravi condizioni nel salotto, con numerose ferite. Immediatamente soccorso, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Pordenone in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme alla pm Federica Urban e al medico legale. Le indagini sono in corso per fare luce sulla tragedia che ha sconvolto la comunità locale. Sarebbe escluso il coinvolgimento di persone esterne alla coppia.