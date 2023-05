Esce di strada e finisce nel fossato: un ferito

Incidente questa mattina in via Foenis, nei pressi della zona industriale di Cordenons. Il veicolo, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Cordenons, è uscito dalla carreggiata e percorrendo una cinquantina di metri nel fossato adiacente per poi fermarsi su un passo carraio in cemento.

Il giovane conducente, unico occupante, è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. I pompieri mettevano in sicurezza lo scenario e al fine di agevolare le operazioni di estricazione, hanno provveduto alla rimozione delle portiere e dei montanti del mezzo.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e quello dell’automedica provenienti da Pordenone e l’elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona che è stata trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.