Parcheggi selvaggi e abbandono dei monopattini, a Lignano si testano le multe

Le multe per i parcheggi scorretti dei monopattini a Lignano.

Lignano Sabbiadoro sarà la città “tester” per le sanzioni dovute a un uso non corretto dei monopattini, attraverso un progetto pilota voluto da Bird per valutarne, dopo un’analisi dei risultati, l’eventuale estensione in altre città dove effettua il servizio di noleggio.

Per ovviare ai comportamenti scorretti, in particolare della sosta selvaggia e dell’abbandono del monopattino, l’amministrazione comunale – come rende noto l’assessore Marina Bidin con delega a viabilità e trasporti – ha provveduto a creare in diverse zone della città degli spazi di sosta. Una volta parcheggiato il monopattino di sarà l’obbligo di fotografare il mezzo e di inviare lo scatto al gestore. L’utente che non effettuerà questo passaggio si vedrà sanzionato e in caso di recidiva, privato dell’account. Lo stesso accadrà a quanti assumeranno comportamenti illegali o estremamente pericolosi.

Ci sarà il divieto a circolare nelle ZTL (che varrà anche per le biciclette), inoltre nelle zone adiacenti al centro di Sabbiadoro e sul Treno di Pineta i mezzi circoleranno a una velocità massima di 12 Km/h (rispetto ai 20 previsti dalla norma).