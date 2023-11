L’esplosione in un cantiere di Udine.

Esplosione questa mattina in un cantiere edile a Udine. E’ successo in via Piutti quando un macchinario ha urtato un cavo dell’alta tensione.

La collisione ha innescato una potente scarica elettrica che ha impattato su una tubazione del gas presente nel cantiere. Dopo il forte boato sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno operando per la messa in sicurezza.