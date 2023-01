Fatture false, quattro imprenditori del Friuli condannati.

Fatture false per evadere il fisco: con questa accusa sono stati condannati quattro imprenditori. Le indagini della Guardia di finanza sono iniziate nel 2017, quando i vertici di una società con sede in Slovenia sono finiti nel mirino delle Fiamme gialle con l’accusa di esterovestizione, ovvero fittizia localizzazione all’estero di una società per sfuggire al regime tributario italiano.

Alla fine nove persone sono finite nel registro degli indagati. Cinque di queste sono state prosciolte da ogni accusa dal tribunale di Udine. Condannato in primo grado invece l’amministratore delegato della società, 55enne di San Giovanni al Natisone: assolto da 7 dei 9 capi d’accusa che pendevano sul suo capo, è stato condannato a 1 anno e 10 mesi, con sospensione condizionale, per emissione di fatture riconducibili a operazioni inesistenti.

Stessa sorte per il legale rappresentante della ditta, 51 anni, anch’egli di San Giovanni al Natisone. Le altre due condanne, a 1 anno e 8 mesi, riguardano un 64enne di Tor Viscosa e un 45enne di origini congolesi residente a Pordenone.