A tre giornate dalla fine del Campionato regionale di Eccellenza Fvg, con un quarto posto da difendere fino alla fine e dopo una stagione eccezionale, la dirigenza dell’Asd Tolmezzo Carnia annuncia la riconferma dell’allenatore della Prima Squadra Mauro Serini e dell’intero staff tecnico che lo ha affiancato in questi ultimi anni.

“Un gruppo coeso, professionale, capace di sorprendere al suo primo anno assieme nella massima serie regionale – spiegano il presidente Michele Ianich e il direttore generale Fausto Barburini – non potevamo che riconfermarlo in blocco per continuare quel percorso di crescita intrapreso dalla stagione 2019-2020”.

La carriera di Mauro Serini.

Mauro Serini, classe 1985, dopo la carriera da calciatore-bandiera nelle fila del club rossoazzurro, ha intrapreso la carriera di allenatore guidando la formazione Juniores Under 19, portandola alla vittoria nel rispettivo girone regionale nel 2018-2019. Quindi il passaggio alla Prima Squadra l’anno successivo, intraprendendo la scalata per il ritorno in Eccellenza, dopo sei anni di purgatorio in Promozione, concretizzata nella stagione 2022-2023 con una stagione da Record. La prossima sarà dunque per lui la sesta da allenatore della Prima Squadra del Tolmezzo Carnia.

Sarà affiancato da uno staff di primissimo livello con il vice Cristian Gobbi, il preparatore atletico Tommaso Zentilin e il preparatore dei portieri Antonello Baron, ai quali va il Grazie della società per quanto apportato alla crescita dei calciatori, soprattutto dei più giovani.

“Vogliamo andare avanti tutti uniti, esaltando ancor di più quel gruppo fantastico che abbiamo amalgamato in questi anni e che ci ha portato ai risultati sperati – concludono Ianich e Barburini – con mister Serini e il suo staff il Tolmezzo Carnia continuerà ad essere una vetrina per l’intero territorio che rappresenta e per le sue promesse calcistiche”.