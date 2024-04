Non riesce a mettersi in contatto con la sorella, la trova morta in casa

A trovare Giuliana Fachin senza vita è stato il fratello Carlo.

E’ stata trovata senza vita nella sua casa di San Quirino ieri mattina, Giuliana Fachin. A fare la triste scoperta è stato il fratello Carlo, medico legale in pensione, che si era preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con la sorella 76enne.

Il fratello si è quindi recato a casa di Giuliana, trovandola priva di vita e ha immediatamente allertato le autorità tramite il numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Fontanafredda. Le indagini preliminari hanno escluso qualsiasi coinvolgimento di terzi, e il decesso è stato attribuito a cause naturali.