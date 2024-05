Incendio nella palazzina, una persona in ospedale e due evacuati

L’incendio a San Canzian d’Isonzo.

Poco prima delle 23 di ieri, i Vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti con la squadra e l’autobotte del distaccamento di Monfalcone, supportate da un’ulteriore autobotte e dal funzionario di guardia della sede centrale di Gorizia, per l’incendio di un appartamento posto al secondo e ultimo piano di una palazzina di 6 unità abitative in frazione Begliano, nel comune di San Canzian d’Isonzo.

Giunti sul posto, i Vigili del fuoco hanno trovato l’uomo, che al momento dell’incendio si trovava nell’appartamento, già in strada quindi sono entrati nello stabile. Mentre parte delle squadre ha provveduto ad estinguere l’incendio che, partito dalla cucina dell’appartamento del secondo piano, si era propagato agli altri locali dell’alloggio, il resto dei Vigili del fuoco ha provveduto a verificare quante persone erano ancora presenti all’interno dello stabile, evacuando temporaneamente gli unici 2 inquilini presenti.

Il lavoro dei Vigili del fuoco è valso ad evitare che il fuoco si propagasse dall’appartamento, interessato dall’incendio, agli altri alloggi della palazzina. L’inquilino dell’appartamento incendiato è stato preso in carico dal personale sanitario che ha provveduto a trasportarlo all’ospedale per i controlli e le cure del caso.

Spente le fiamme i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’alloggio interessato dall’incendio, dichiarato inagibile, e dell’intero stabile hanno provveduto anche all’evacuazione dei fumi e ad un controllo strumentale per verificare che nella palazzina non vi fossero residui dei gas prodotti dalla combustione e l’aria fosse respirabile. Al termine delle operazioni i 2 inquilini che erano stati temporaneamente evacuati, hanno potuto rientrare nei propri alloggi. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio. Sul posto anche la Polizia di Stato.