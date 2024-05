Il Friuli si è risvegliato questa mattina sotto un cielo grigio e minaccioso, con piogge intense e temporali che hanno colpito soprattutto la Carnia e le Prealpi. Sul versante alpino, le precipitazioni si sono fatte abbondanti, portando con sé anche un abbassamento della quota neve fino a 1800 metri.

Le previsioni per la giornata odierna sulla costa non promettono grandi miglioramenti. Sulla costa le piogge moderate potrebbero alternarsi a timide schiarite. La situazione non sembra destinata a cambiare in meglio neanche per la giornata di domani, venerdì 3 maggio, con un cielo che si manterrà prevalentemente coperto e qualche possibile schiarita soltanto lungo la costa. Nel corso delle ore centrali, sono attese precipitazioni sparse, per lo più deboli o moderate.

Un primo parziale miglioramento è atteso per il weekend. Sabato e domenica potrebbero vedere un cielo con nubi sparse alternate a schiarite, anche se non è esclusa la possibilità di piogge residue, generalmente di moderata intensità.