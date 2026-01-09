Allarme fuga di gas in una scuola, sul posto i vigili del fuoco

Alle ore 12.30 di oggi, 9 gennaio 2026, i Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti presso la scuola dell’infanzia “Santa Maria Goretti” nel quartiere di Borgomeduna di Pordenone a seguito dell’attivazione dell’allarme di presenza gas/incendio dell’istituto.

I soccorritori, giunti sul posto dalla sede centrale con un’autopompa (APS) hanno trovato tutti i bambini ed il personale del plesso già all’esterno presso il punto di raccolta stabilito dalle procedura di emergenza, tempestivamente attivata dai preposti della scuola.

I Vigili del fuoco hanno quindi provveduto alla minuziosa ispezione dell’edificio con strumentazioni specifiche, rilievi che hanno dato esito negativo escludendo fughe di gas o incendio e, nel contempo hanno recuperato tutti gli effetti personali dei bambini all’interno della struttura mentre questi attendevano l’arrivo dei genitori.



È stato richiesto l’intervento di personale tecnico specializzato per il ripristino del sistema di allarme. L’intervento si è concluso alle ore 14:00 con il ripristino del plesso scolastico.