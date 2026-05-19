in Forgiarini

di 72 anni

É mancata all’affetto dei suoi cari Renata Gobbi. Ne danno il triste annuncio il marito Giuseppe, la figlia Elisa con Luca, gli adorati nipoti Matteo e Letizia, le cognate, i cognati, i nipoti unitamente ai parenti tutti.



Il rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di “S. Maria Assunta” mercoledì20 maggio alle ore 15:30 ove la cara Renata sarà presente dalle ore 15 :15 giungendo dalla Casa funeraria GIULIANO di via Battiferro N° 15 a Gemona del Friuli.

Orario visite:

Martedì 10:30 – 18:30 Mercoledì 8:30 – 14:45



Al termine del rito seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S.Rosario in Sua memoria martedì 19 alle ore 19:00 nella chiesa dell’Immacolata Concezione in Campagnola.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria



GEMONA DEL FRIULI, 18 maggio 2026



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290