Ved. Ronco.

Ha terminato il suo cammino terreno Maria Luisa Andreussi. Lo annunciano i figli Elisa e Stefano, l’adorato nipote Francesco, la nuora e il genero.



Il funerale sarà celebrato venerdì 15 maggio alle ore 15.00 nella Chiesa di Tavagnacco, partendo dal Cimitero di Feletto.



Il Santo Rosario sarà recitato oggi alle ore 18.00 nella Chiesa di Tavagnacco.



Un ringraziamento a Stepaniia per le amorevoli cure, tutto il servizio infermieristico e le dottoresse che l’ hanno seguita.



Tavagnacco, 14 maggio 2026



O.F. CARUSO Feletto Umberto Via Mameli 30 0432570530.

Messaggi di cordoglio: www.onoranzefunebricaruso.com