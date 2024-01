Ladri in una casa a Lignano.

E’ di 30mila euro il bottino di un furto in una casa di Lignano ai danni di una pensionata 70enne. Secondo la ricostruzione i ladri avrebbero approfittato di una finestra della cantina lasciata aperta per introdursi nell’abitazione.

Una volta dentro hanno setacciato accuratamente le stanze della casa, mettendo tutto a soqquadro alla ricerca di preziosi e contanti. I ladri hanno rubato vari monili in oro di valore e circa 10 mila euro per un bottino complessivo intorno ai 30 mila euro. La proprietaria, una donna di Latisana e residente a Lignano dopo essersi accorta del furto ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. I militari della stazione di Lignano hanno avviato immediatamente un’indagine per identificare i responsabili. L’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona potrebbe aiutare gli investigatori