L’uomo è stato denunciato.

Ha tentato di lasciare il centro commerciale Sorelle Ramonda di Reana del Rojale senza pagare un costoso cappotto del valore di 1.200 euro. E’ successo nel pomeriggio di sabato e l’uomo, un croato di 41 anni, è stato immediatamente notato dal personale del negozio.

Il 41enne si era provato il cappotto e, pensando di non essere visto, ha provato ad andarsene, ma il tentativo di furto è stato prontamente segnalato alle forze dell’ordine, che sono intervenute rapidamente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Remanzacco che hanno bloccato l’uomo e condotto in caserma. Il cappotto è stato restituito al negozio Sorelle Ramonda, mentre il cittadino croato è stato denunciato per furto aggravato.