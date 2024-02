Incendio a Cavazzo Carnico, fiamme in una legnaia

Incendio nella serata di ieri a Cavazzo Carnico.

Alle 23,15 circa del 3 febbraio 2024 la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo è intervenuta per l’incendio di una legnaia, coperta da una tettoia, a Cavazzo Carnico.

All’arrivo dei VV.F. le fiamme si erano già propagate dalla tettoia al terrazzo sovrastante e stavano lambendo le travature in legno dell’abitazione accostata alla legnaia in fiamme. Le operazioni dei Vigili del fuoco hanno fermato l’avanzata delle fiamme prima della loro propagazione al tetto dell’abitazione che è stata però invasa dal fumo.

Spento l’incendio i Vigili del fuoco hanno provveduto al minuto spegnimento delle parti bruciate e alla messa in sicurezza dell’intero edificio. Al momento dell’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, la casa era vuota. Sul posto, per quanto di competenza, Carabinieri. L’intervento dei Vigili del fuoco si è concluso alle ore 1 circa del 4 febbraio 2024