Il furto nella notte a Coseano.

E’ di oltre 40 mila euro il bottino del furto messo a segno nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 ottobre, in un’abitazione di via provinciale a Coseano. I ladri sono entrati in casa di un uomo di 37 anni, rubando denaro contante, un computer e un monopattino e persino l’auto che poi hanno usato per la fuga.

Oltre ai contanti e al computer, sono stati rubati anche un monopattino, una bicicletta da corsa e un’automobile Audi A4, utilizzata per trasportare via tutto il bottino. Il proprietario della casa ha scoperto l’intrusione e il furto, denunciandolo prontamente ai carabinieri di Fagagna. Le indagini sono ora in corso, con le autorità che stanno utilizzando anche le telecamere di videosorveglianza installate nella zona per raccogliere prove utili all’identificazione dei responsabili.