Furto alla concessionaria di Cividale.

Furto nella notte tra il 18 e il 19 dicembre al concessionario “Beppo Auto” di Cividale del Friuli. I ladri sono entrati nel cortile dove erano parcheggiate le auto e hanno rotto tre lunotti posteriori alla ricerca di un cric.

Una volta trovato, il cric è stato impiegato per alzare una Bmw Serie 1, dalla quale quale i ladri hanno iniziato a smontare mezza auto: ruote, paraurti, fanali e persino il volante completo di airbag. L arrivo di uno dei responsabili del concessionario li ha disturbati: i ladri sono riusciti a fuggire portandosi via solo il volante con l’airbag, abbandonando buona parte dei pezzi smontati poco prima.

Anche se sono stati interrotti, i danni per la concessionaria sono notevoli, oltre al furto e ai tre lunotti rotti, i ladri hanno causato diversi danni smontando i vari pezzi dell’auto. Sono ora in corso le indagini da parte dei carabinieri per individuare i responsabili: un’aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso la scena.