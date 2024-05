Il furto a Villa Santina.

Furto nella notte a Villa Santina dove i ladri hanno preso di mira l’edicola tabaccheria Cucchiaro in piazza Italia, a pochi passi dalla chiesa e dal municipio. I fatti si sono verificati nelle prime ore del mattino, poco dopo le 4, quando i malintenzionati hanno tentato inizialmente di rompere una vetrina, senza riuscirci. Non scoraggiati, hanno successivamente forzato la porta per entrare nel locale.

Una volta all’interno hanno portato via diverse di stecche di sigarette e circa 300 euro di fondo cassa: al momento l’entità esatta del bottino è ancora in corso di quantificazione. Sul posto è intervenuta la vigilanza oltre ai carabinieri del Norm di Tolmezzo, che stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili.