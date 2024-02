Il furto alla Faber di Cividale.

Grosso furto alla Faber Industrie Spa di Cividale. E’ successo sabato scorso, intorno alle 19.30, quando i ladri sono riusciti a penetrare all’interno della palazzina del magazzino ricambi, dopo aver spaccato un lucchetto. Sono stati portati via circa 4.800 pezzi metallici destinati alla lavorazione, per un valore stimato che supera i 40 mila euro.

Il furto e è stata prontamente segnalata ai carabinieri di Cividale, che hanno avviato le indagini raccogliendo ogni possibile elemento utile per risalire agli autori. La modalità di agire dei ladri, senza lasciare tracce, suggerisce una pianificazione dettagliata e una conoscenza dei sistemi di sicurezza dell’azienda.

Questo non è il primo episodio del genere che coinvolge Faber Industrie Spa. Già nell’agosto del 2022, l’azienda era stata presa di mira da ladri che si erano introdotti negli spazi di via dell’Industria. In quella circostanza, erano stati rubati utensili per la lavorazione di precisione dei metalli, inclusi strumenti fondamentali per la produzione delle bombole, per un valore di oltre 100 mila euro.