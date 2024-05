L’anziana di Modena è stata investita da una 24enne friulana.

E’ morta poco dopo il ricovero in ospedale Anna Amoroso, l’anziana di Modena che è stata investita mercoledì sera da un’auto. Alla guida, c’era una 24enne residente in Friuli, ma domiciliata in città.

L’incidente è avvenuto nella serata del 1° maggio: la donna, di 84 anni, stava attraversando via Ciro Menotti sotto la pioggia, quando è stata investita da una Peugeot 208. Nell’impatto, la signora è stata sbalzata ed è poi è finita a terra. L’automobilista si è immediatamente fermata per chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale e i sanitari del 118 che hanno portato l’anziana all’ospedale di Baggiovara, dove purtroppo è spirata poche ore dopo.