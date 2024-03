Il furto in un garage di Pordenone.

Erano entrati in un garage rubando attrezzi per un valore di circa mille euro, ma sono stati subito individuati dai carabinieri del Radiomobile di Pordenone. Il furto è avvenuto nella serata di giovedì quando la coppia, entrambi originari della provincia, sono entrati in un garage di via Vallenoncello.

Una chiamata al112 ha segnalato il comportamento sospetto di un ragazzo e una ragazza che si aggiravano in bicicletta nei pressi di auto parcheggiate nella zona. I militari del Radiomobile di Pordenone sono intervenuti prontamente, raccogliendo le descrizioni fornite dai testimoni e avviando le ricerche.

Poco dopo la coppia, composta da P.P., 36 anni, e C.J., 27 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati individuati e bloccati dai militari. I due tentavano di nascondersi in un’area campestre buia. Gli accertamenti successivi hanno portato al recupero di utensili da lavoro e biciclette utilizzate per gli spostamenti, occultati in un canale di scolo nelle vicinanze.

Il valore complessivo dei beni recuperati, tra cui trapani, pinze, cacciaviti e un carica batteria portatile, è stato stimato intorno ai 1000 euro. Gli oggetti, risultati provenire dal furto appena commesso in un garage, sono stati quindi restituiti al legittimo proprietario. La coppia è stata quindi denunciata alla procura della Repubblica di Pordenone. Il ragazzo è stato deferito anche per il reato di ricettazione, poiché è stato trovato in possesso di un documento d’identità, rubato insieme al portafoglio in un episodio precedente sulla tratta ferroviaria Udine-Pordenone.