Il controllo dei carabinieri a Tarcento.

Guidava ubriaco e la sua patente era stata sospesa per lo stesso motivo. E’ successo ieri sera a Tarcento quando i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Cividale hanno fermato l’uomo per un controllo.

Il 53enne tarcentino è stato quindi sottoposto all’alcol test: il tasso alcolemico è stato misurato a 2,3 grammi per litro, ben superiore al limite massimo consentito di 0,5 grammi per litro, come previsto dal Codice della strada.Ma le sorprese non sono finite qui. Durante le procedure di controllo è emerso che l’uomo stava guidando senza patente, documento che gli era stato precedentemente sospeso proprio per guida in stato di ebbrezza. Il veicolo è stato quindi sequestrato e l’uomo, oltre alla guida in stato di ebbrezza, dovrà anche rispondere di guida con patente sospesa.