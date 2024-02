Beccati alla guida con patenti false.

Due persone denunciate perché scoperte alla guida con patenti false; un’altra sanzionata perché in possesso di stupefacenti mentre una quarta è finita in carcere perché destinataria di un provvedimento di cattura in ordine al reato di violenza a pubblico ufficiale: è il risultato dell’attività di controllo della Polizia di Stato nell’area di Trieste e del confine.

Nello specifico, il 19 gennaio, nel corso del servizio di controllo lungo la strada costiera SR14, la Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Duino – Aurisina” ha controllato un’autovettura e il conducente. Gli agenti di polizia hanno notato delle incongruenze sulla patente di guida presentata dallo straniero. I più approfonditi accertamenti svolti con il Paese emittente, tramite il Centro di Cooperazione Internazionale di Polizia di Thorn Maglern (Austria), hanno confermato la falsità del documento; l’uomo, un kosovaro del 1986 è stato denunciato per il reato di uso di atto falso e sanzionato per violazioni del codice della strada, l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo mentre il documento falso è stato sequestrato.

Il 28 gennaio lo stesso Commissariato di Duino ha denunciato in stato di libertà un cittadino rumeno del 1986 per il reato di falsità materiale. In particolare, nel corso del servizio di controllo in A4 località San Giovanni di Duino, gli agenti hanno rilevato anomalie sulla patente di guida presentata dallo straniero ed anche in questo caso gli approfondimenti hanno confermato la falsità del documento ed hanno consentito di accertare che il giovane guidava senza essere titolare di alcuna patente di guida.

Nel pomeriggio del 7 febbraio, invece, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un mandato d’arresto europeo a carico di un cittadino rumeno di trent’anni. L’uomo si trovava a bordo di un pullman, diretto verso il confine, che è stato controllato in località Fernetti. Al controllo, è risultato che a suo carico c’era un provvedimento di cattura in ordine al reato di violenza a pubblico ufficiale commesso nel paese di origine. E’ stato condotto al carcere di Trieste a disposizione del Presidente della Corte d’Appello per le conseguenti procedure di estradizione.

Infine, nella serata del 12 febbraio la volante di Duino ha sanzionato amministrativamente un cittadino rumeno del 2002 poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente. Nello specifico, durante il servizio di controllo del territorio, presso l’area di servizio Duino Sud ha controllato un’autovettura con tre giovani stranieri a bordo.

Durante le fasi di identificazione, il passeggero seduto sui sedili posteriori del veicolo ha tentato di nascondere nel bagagliaio un oggetto sferico, insospettendo gli agenti. La sostanza è stata analizzata, risultando essere 23.18 grammi di hashish.