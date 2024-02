Educazione stradale nelle scuole del Friuli.

E’ ripartito il ciclo di conferenze sull’educazione stradale e sulla legalità, che fa parte integrante del progetto Quattro Ruote per la Sicurezza – Stili di vita, stili di guida, rivolto ai ragazzi e alle ragazze che frequentano le classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Udine.

Oltre mille gli studenti coinvolti, dieci le scuole partecipanti e un fitto calendario lungo tre mesi che terminerà con la cerimonia di premiazione di un concorso di idee. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, continua ad essere sostenuta dalla Prefettura-U.T.G. di Udine, dall’Ufficio Scolastico Ambito territoriale di Udine e la Consulta provinciale degli Studenti di Udine, dalla Sezione di Polizia Stradale di Udine, da Fondazione Friuli, dal Rotary Club di Udine, da Automobile Club di Udine e dall’ARLeF, con l’aggiunta, da quest’anno, di Autostrade Alto Adriatico S.p.A.

A tenere le lezioni sono i professionisti del Rotary, in particolare esperti medico-sanitario (con spiegazioni inerenti agli effetti che hanno al volante alcolici e sostanze psicoattive) e giuridici (con chiarimenti relativi alle conseguenze per i responsabili), gli agenti della Polizia stradale che, anche attraverso video di incidenti realmente accaduti, sensibilizzano alla prevenzione, e il personale di Autostrade Alto Adriatico che illustra il corretto stile di guida in autostrada.

Il 26 gennaio scorso i relatori hanno incontrato alcune classi dell’Istituto D’Aronco di Gemona del Friuli e il successivo 2 febbraio è stata la volta degli studenti I.S.I.S. A. Malignani di Udine. Il riscontro è stato molto positivo. Il prossimo incontro si terrà venerdì 23 febbraio allo Stellini di Udine con i liceali del classico e dello scientifico Copernico.

Il ciclo di conferenze proseguirà poi nel mese di marzo presso gli Istituti A. Zanon, G. Bertoni, G. Marinoni e G. Ceconi di Udine, e terminerà ad aprile con gli Istituti V. Manzini di San Daniele e il Paschini Linussio di Tolmezzo.

Il programma dell’iniziativa includerà anche il corso di guida sicura su circuito a Precenicco, dove alcuni studenti neopatentati, sotto la guida di professionisti dell’ACU di Udine e della Polizia Stradale, avranno modo di accrescere la propria abilità nel gestire le auto in situazioni di emergenza e di riflettere sulla percezione dei rischi, sull’importanza delle condizioni fisiche e psichiche di chi si mette al volante e sulla responsabilità verso tutti gli altri utenti della strada.

Il concorso.

Momento clou del progetto sarà infine la cerimonia di premiazione degli studenti vincitori del Concorso di idee che – anch’esso parte integrante del predetto progetto Quattro Ruote per la Sicurezza -, intende stimolare gli studenti alla riflessione sulle tematiche della sicurezza stradale mediante la realizzazione di elaborati in forma grafica, fotografica, di videoclip o musicale.

I primi 4 classificati, individuati da una apposita Commissione, e i rispettivi Istituti di appartenenza, riceveranno importanti premi messe a disposizione da Fondazione Friuli. Il termine ultimo per presentazione degli elaborati è il 31 maggio 2024. Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al Bando del Concorso, rinvenibile sul sito web di questa Prefettura, nella sezione “4 Ruote per la sicurezza”.