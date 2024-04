L’incendio a Gorizia.

Dalle ore 17.40 circa i Vigili del fuoco del comando di Gorizia stanno intervenendo con una squadra, un autoscala due autobotti e il funzionario di guardia in Via Lungo Isonzo Argentina a Gorizia, dove è stato segnalato un incendio.

Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno trovato delle masserizie, accatastate all’esterno di una cassetta di due piani fuori terra, che stavano bruciando e le fiamme stavano intaccando le finestre e il terrazzo del piano superiore. Mentre una parte delle squadre iniziava le operazioni di estinzione dell’incendio altri Vigili del fuoco sono entrati nell’alloggio trovandovi 3 persone e le portavano all’esterno dove sono state immediatamente visitate dal personale sanitario che nel frattempo era giunto sul posto. Il pronto intervento dei Vigili del fuoco è valso ad evitare la propagazione delle fiamme all’interno dell’abitazione che però è stata completamente invasa dal fumo.

Delle tre persone portate all’ esterno dai vigili del fuoco, due uomini hanno riportato alcune ustioni e la terza, una signora anziana, è stata presa in carico dal personale sanitario con sintomi da intossicazione da fumo. Al momento sono in corso le operazioni di bonifica delle masserizie andate a fuoco e di messa in sicurezza di tutto l’alloggio.