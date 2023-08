L’incendio nella taverna di una casa a Castions di Zoppola.

Alle ore 11,30 circa di oggi, 13 agosto 2023, i Vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti con la squadra e l’autobotte del distaccamento di San Vito al Tagliamento e una squadra più l’autobotte della sede centrale per l’incendio di una taverna a Castions di Zoppola.

Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno trovato che in un locale, adibito a taverna, adiacente ad un’abitazione si era sviluppato un incendio; i pompieri, dopo essersi sincerati all’interno non vi fossero persone hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Estinto il fuoco i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del locale incendiato. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone.