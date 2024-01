Incendio nella notte, le fiamme distruggono il tetto di una casa

L’incendio questa notte a Pordenone.

Alle ore 2.30 circa di questa notte i Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti nella frazione di Vallenoncello, per un incendio che ha coinvolto circa 50 metri quadri di tetto ventilato.

Le squadre dei vigili del fuoco, giunte sul posto dalla Sede Centrale e dai Distaccamenti di Maniago e di San Vito al Tagliamento con sette mezzi e quattordici operatori, hanno provveduto immediatamente ad accertarsi che all’interno della struttura non ci fossero presenti persone, per iniziare quindi le operazioni di spegnimento evitando il propagarsi delle fiamme ad altre strutture. L’intervento è terminato alle ore 8.30. Non si segnala alcuna persona coinvolta.